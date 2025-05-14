كأس الأمير.. الغرافة يتأهل للدور نصف النهائي بالفوز على السد حامل اللقب (فيديو)

تأهل الغرافة إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمير لكرة القدم، بعد فوزه المثير على السد بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح، في مباراة الدور ربع النهائي التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد الثمامة، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).

سجل للسد في ركلات الترجيح، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، موخيكا رافا، وخوخي بوعلام، وأضاع كلاودينيو وبيدرو ميجيل.

بينما أحرز للغرافة في ركلات الترجيح، خوسيلو، محمد مونتاري، فرجاني ساسي، آرون جونارسون، وجمال حمد، وأهدر أحمد الجانحي.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث تبادل الطرفان التسجيل في شوطَي اللقاء، قبل أن تؤول الأمور إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفهود، ليحجزوا مقعدا في المربع الذهبي لأغلى الكؤوس.

وبهذا الانتصار، يواصل الغرافة مشواره في البطولة متطلعا إلى اللقب الغالي، في حين يغادر السد المنافسة بعد مباراة مثيرة طُبعت بالإثارة والندية.