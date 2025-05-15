رياضة|إسبانيا

أوساسونا يحقق المفاجأة بالفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد ويقترب من التأهل للمشاركة الأوروبية (فيديو)

أوساسونا يفوز 2 - 0 على أتلتيكو مدريد
مدة الفيديو 01 دقيقة 13 ثانية 01:13
15/5/2025

اقترب أوساسونا خطوة جديدة من التأهل للمشاركة الأوروبية في الموسم المقبل بعدما تغلب 2-صفر على أتليتيكو مدريد، الخميس، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مستفيدا من هدفين بضربتي رأس من أليخاندرو كاتينا وأنتي بوديمير.

واستغل المدافع كاتينا كرة من ركلة ركنية ووجهها بضربة رأس إلى داخل الشباك ليفتتح التسجيل في الدقيقة 25، ثم عزز بوديمير تقدم الفريق بالهدف الثاني قبل 8 دقائق من نهاية المباراة، ليصعد أوساسونا إلى المركز التاسع في الترتيب.

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ورفع أوساسونا رصيده إلى 48 نقطة متساويا في ذلك مع رايو فايكانو صاحب المركز الثامن المؤهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، إذ يتأهل من الدوري الإسباني هذا الموسم 5 فرق إلى دوري أبطال أوروبا.

أما أتليتيكو، الذي خرج من إطار المنافسة على اللقب بالفعل، فقد تجمد رصيده في المركز الثالث عند 70 نقطة حصدها خلال 36 مباراة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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