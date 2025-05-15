الريان يتأهل لنصف نهائي كأس أمير قطر بالفوز على الدحيل (فيديو)

تأهل الريان إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمير لكرة القدم، بعد فوزه على الدحيل بنتيجة (5 / 4) بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على استاد ثاني بن جاسم بنادي السد، في ختام مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

أحرز هدفي الدحيل كل من ادميلسون والكيني مايكل أولونجا في الدقيقتين (24 و57)، بينما سجل البرازيلي روجر جيديش هدفي الريان في الدقيقتين (84 و90+6) أحدهما من ركلة جزاء.

وقد ساهم النجم المصري محمود تريزيجيه في المباراة حيث ساهم مع زملاؤه في تعديل النتيجة إلى التعادل قبل أن يشارك أيضا في ضربات الترجيح ويساهم في صعود فريقه الريان إلى نصف نهائي كأس أمير قطر. وخاض تريزيجيه مع الريان 19 مباراة في الدوري القطري، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وانضم محمود حسن تريزيجيه إلى الريان القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

وفي ركلات الترجيح، أحرز للدحيل الفرنسي بينجامين بوريجايد وبسام الراوي والبرازيلي لوكاس فيريسيمو وهمام الأمين وأهدر عبد الله عبد السلام.

وسجل للريان البلجيكي جوليان دو سارت وتاباتا والمصري محمود ترزيجيه والأورجوياني باريرو والبرازيلي روجر جيديس.

ويلتقي الريان في الدور قبل النهائي مع الأهلي الذي كان قد فاز على الشحانية بنتيجة (2 / 1).