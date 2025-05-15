حسما للجدل.. لجنة بالاتحاد المصري للقدم تصدر قرارها بشأن مباراة الأهلي والزمالك

أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي في التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك فيما يتعلق بمباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية لدوري القسم الأول.

وقررت اللجنة خصم 3 نقاط من النادي الأهلي باعتباره خاسرا لعدم خوضه مباراة القمة، وعدم خصم 3 نقاط إضافية منه في نهاية الموسم.

وفور صدور القرار، أعلن نادي الزمالك التقدم بشكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية بشأن قرار لجنة التظلمات لمباراة القمة.

وكان من المفترض أن تقام “مباراة القمة” بين الزمالك والأهلي في 11 مارس/آذار الماضي.

ولم تُقم المباراة بسبب عدم حضور الأهلي، إذ اندلع خلاف بين الأهلي والاتحاد المصري ورابطة الأندية إثر طلب حامل اللقب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة بعد انتقاده للتحكيم المحلي.

ورفض الأهلي عقوبات فرضتها عليه رابطة الأندية بعدما اعتمدت فوز الزمالك 3-صفر وفقا للائحة الدوري الممتاز، بالإضافة لخصم 3 نقاط إضافية من رصيده في نهاية الموسم، قبل أن تتراجع رابطة الأندية عن خصم النقاط الإضافية.

ويتصدر الأهلي صدارة ترتيب المسابقة برصيد 52 نقطة بقارق نقطتين عن بيراميدز، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.