برشلونة يحسم لقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 في تاريخه (فيديو)

حسم برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الـ28 في تاريخه بتغلبه على مضيفه إسبانيول، الخميس، بهدفين دون رد.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 85 نقطة بفارق 7 نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب قبل جولتين على نهاية الموسم.

وبعد الخسارة أمام برشلونة يوم الأحد، كان ريال بحاجة للفوز في آخر 3 مباريات على أمل ألا يحقق برشلونة سوى نقطة وحيدة حتى نهاية الموسم للحفاظ على آماله حسابيا في الفوز باللقب.

لكن آماله تبددت عندما سدد لامين جمال تسديدة رائعة إلى داخل الشباك في الدقيقة 53، قبل أن يحسم فيرمين لوبيز الفوز بتسديدة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبهذا يحقق برشلونة الثنائية المحلية هذا الموسم بعدما توج بكأس الملك.