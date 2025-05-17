بايرن البطل ينهي الموسم بالفوز على هوفنهايم برباعية.. وكين هداف الدوري (فيديو)

سحق بايرن ميونيخ -حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم- مضيفه هوفنهايم برباعية نظيفة في المباراة الختامية للبطولة، السبت، بينما حقق هاري كين رقما قياسيا بتتويجه هدافا للدوري للموسم الثاني تواليا.

وحسم بايرن اللقب بالفعل قبل أسبوعين، لكنه كان يرغب في إنهاء حملته بقوة، وتحقق له ما أراد حين أطلق مايكل أوليسي تسديدة قوية من ركلة حرة ليفتتح التسجيل في الدقيقة 33.

ثم تحول أوليسي إلى صانع لعب ليمرر الكرة إلى يوزوا كيميش الذي سجل الهدف الثاني بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني.

وبدأ كين المباراة على مقاعد البدلاء، لكنه سدد في القائم في الشوط الثاني قبل أن يقدّم تمريرة حاسمة إلى سيرج غنابري ليسجل الهدف الثالث لبايرن.

وتمكن قائد منتخب إنجلترا، الذي فاز بأول لقب كبير في مسيرته بتحقيقه الدوري الألماني هذا الموسم، من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86 من مسافة قريبة محرزا هدفه الـ26 في الدوري هذا الموسم.

وأصبح كين أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يُتوج بلقب هداف البطولة في أول موسمين له تواليا.