باير ليفركوزن يحقق رقما قياسيا جديدا مع مدربه ألونسو بتعادله مع ماينز

حوَّل باير ليفركوزن تأخره بهدف إلى تعادل 2-2 مع مضيفه ماينز، السبت، في المباراة الختامية لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، محققا رقما قياسيا جديدا لمدربه تشابي ألونسو الذي يغادر الفريق منتشيا بعدم تجرع الهزيمة خارج أرضه في الدوري لمدة موسمين.

ويترك ألونسو الفريق بعد عامين ونصف العام، محققا ثنائية الدوري والكأس المحلية الموسم الماضي دون أي هزيمة، إذ تربطه تقارير بتولي مسؤولية تدريب ريال مدريد الإسباني.

وجد ليفركوزن، الذي احتل المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ حامل اللقب، نفسه متأخرا بهدف عندما افتتح بول نيبيل التسجيل في الدقيقة 35 لصالح ماينز الذي كان يطمح للتأهل إلى بطولة أوروبية.

لكنه انتفض بعد الاستراحة ليسجل هدفين في غضون خمس دقائق عن طريق باتريك شيك في الدقيقتين 49 و54 ليقلب النتيجة.

وأدرك صاحب الأرض التعادل من ركلة جزاء نفذها يوناتان بوركاردت في الدقيقة 63.

وكاد ماينز يُفسد رقم ليفركوزن القياسي عندما سجل ستيفان بيل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغاه بسبب لمسة يد بعد مراجعة مطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وعلى الرغم من خروجه متعادلا، فإن ماينز نجح في احتلال المركز السادس، مما يؤهله للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وبذلك أنهى ليفركوزن الموسم دون أي خسارة خارج أرضه في 34 مباراة تواليا.