دورتموند ينتزع آخر مراكز دوري الأبطال بالفوز على هولشتاين كيل في ختام الموسم (فيديو)

فاز بروسيا دورتموند (3-0) على ضيفه هولشتاين كيل الهابط اليوم السبت، ليحتل المركز الرابع وينتزع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في أفضل عودة لفريق في آخر سبع جولات في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وانتصر دورتموند بقيادة المدرب نيكو كوفاتش في ست من آخر سبع مباريات، ليتقدم من المركز العاشر في الترتيب إلى المركز الرابع، وينهي الموسم برصيد 57 نقطة متقدما بنقطتين عن فرايبورغ الذي خسر أمام آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث.

ولم يتمكن أي فريق آخر في الدوري الألماني من تحقيق مثل هذه العودة في آخر سبع مباريات.

بدأ دورتموند، الذي كان يحتاج إلى ثلاثة أهداف ليضمن احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بغض النظر عن النتائج في المباريات الأخرى، المباراة بطريقة رائعة عندما افتتح سيرو جيراسي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة.

وأكمل كيل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كارل يوهانسون في الدقيقة التاسعة، لكن صاحب الأرض لم يستفد من النقص العددي حتى نهاية الشوط الأول.

وسجل دورتموند هدفا بعد دقيقتين من نهاية الاستراحة عن طريق مارسيل زابيتسر الذي سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ليجعل النتيجة (2-0)، وأضاف فيلكس نميتشا الهدف الثالث في الدقيقة 72 ليحسم صاحب الأرض تأهله إلى دوري الأبطال.