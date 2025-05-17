“فيفا” يعلن موعد مباراة فاصلة لتحديد آخر المتأهلين لمونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أمس الجمعة، عن إقامة مباراة فاصلة حاسمة بين نادي لوس أنجلوس الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي يوم 31 مايو/أيار الجاري، لتحديد الفريق المتأهل إلى بطولة مونديال الأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز المقبلين.

جاء قرار “الفيفا” بعد استبعاد نادي ليون المكسيكي من المنافسات بسبب مخالفة قواعد تنظيم البطولة المتعلقة بـ”ازدواج الملكية” مع نادي باتشوكا المكسيكي، مما يعد انتهاكا لقوانين النزاهة والتنافس التي يفرضها “الفيفا”.

استبعاد ليون المكسيكي

وفي مارس/آذار الماضي، أصدر “الفيفا” قرارا بإقصاء نادي ليون المكسيكي عن المشاركة في مونديال الأندية، بعد اكتشاف علاقة الملكية المشتركة مع فريق باتشوكا، الأمر الذي يتعارض مع اللوائح الدولية.

حاول ليون استئناف القرار أمام المحكمة الرياضية “كاس”، لكن المحكمة أيدت قرار “الفيفا” نهائيًا، ليتم استبعاده رسميًا من البطولة.

وكان من المفترض أن يتواجه ليون مع تشلسي الإنجليزي ثم الترجي التونسي وفلامنغو البرازيلي ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

المباراة الفاصلة

بناء على ذلك، قرر “الفيفا” إقامة مباراة فاصلة بين نادي لوس أنجلوس، وصيف بطل الكونكاكاف 2023، وكلوب أمريكا، الفريق الأعلى تصنيفا في كأس أبطال الكونكاكاف 2024.

ستقام المباراة على ملعب “بي إم أو” في ولاية كاليفورنيا، معقل فريق لوس أنجلوس.

الفائز في هذه المباراة سينضم إلى أندية المجموعة الرابعة في مونديال الأندية، التي تضم فلامنغو البرازيلي، والترجي التونسي، وتشيلسي الإنجليزي.