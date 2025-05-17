رياضة|بريطانيا

نهائي كأس إنجلترا.. كريستال بالاس يُتوَّج بأول لقب كبير في تاريخه بالفوز على سيتي (فيديو)

مدة الفيديو 01 دقيقة 23 ثانية 01:23
17/5/2025-|آخر تحديث: 09:15 PM (توقيت مكة)

سجل إبريتشي إيزي هدف المباراة الوحيد ليقود كريستال بالاس إلى أول لقب كبير في تاريخه بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب تغلُّبه 1-0 على مانشستر سيتي الذي أهدر له المصري عمر مرموش ركلة جزاء، اليوم السبت.

وسجل إيزي الهدف من هجمة مرتدة رائعة من لاعبي كريستال بالاس، بدأت بمجموعة من التمريرات من الخلف إلى الأمام، أنهاها دانييل مونوز بعرضية أرضية إلى داخل المنطقة، واستقبلها إيزي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

إبريتشي إيزي يسجل هدف المباراة الوحيد (رويترز)

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيتي في الدقيقة 34 بسبب عرقلة برناردو سيلفا في المنطقة، لكن مرموش أهدر الركلة بعدما سدد في الزاوية اليمنى للمرمى التي توقعها الحارس دين هندرسون. وجرى تغيير مرموش في الدقيقة 76 ليحل فيل فودن مكانه.

وألغى الحكم هدفا سجله مونوز لكريستال بالاس في الدقيقة 58 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، بسبب وجود تسلل على إسماعيلا سار قبلها.

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وأهدر سيتي هدفا محققا في الدقيقة 82 بتسديدة كلاوديو إتشيفيري الذي أفلت من الرقابة داخل المنطقة، لكن الحارس هندرسون تصدى لها ببراعة.

وهذا أول لقب كبير لكريستال بالاس على مدى تاريخه الممتد نحو 120 عاما.

وسبق أن وصل كريستال بالاس إلى نهائي الكأس مرتين في 1990 و2016، لكنه فشل حينها في الظفر باللقب.

وبذلك، فشل مانشستر سيتي في تحقيق أي بطولة كبرى هذا الموسم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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