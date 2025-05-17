بسبب شارة المثليين.. مصطفى محمد يرفض خوض الجولة الختامية من الدوري الفرنسي

أعلن اللاعب الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت، عدم مشاركته في مباراة مونبلييه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، السبت، بسبب رفضه ارتداء شارة دعم المثليين التي تنظمها رابطة الدوري في ختام كل موسم.

وقال محمد عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستغرام، الجمعة “لن أشارك في مباراة نانت ومونبلييه يوم السبت المقبل. أنا لست مرتاحا لفكرة التحدث علنا، ولكنني أشعر اليوم بالحاجة إلى توضيح نهجي، دون السعي إلى تأجيج النقاش. كل شخص يحمل في داخله تاريخا وثقافة وحساسية”.

وأضاف “إن العيش معا يعني أيضا الاعتراف بأن هذا التنوع يمكن التعبير عنه بشكل مختلف اعتمادا على الشخص. أؤمن بالاحترام المتبادل، الاحترام الذي ندين به للآخرين، ولكن أيضا الاحترام الذي ندين به لأنفسنا ومعتقداتنا”.

وتابع “من ناحيتي، هناك قيم راسخة ومتجذرة مرتبطة بأصولي وإيماني، تجعل مشاركتي في هذه المبادرة صعبة”.

وأردف “هذا الاختيار شخصي. فهو لا يعبّر عن الرفض أو الحكم، بل هو ببساطة إخلاص لما يبنيني، آمل ببساطة أن يتم استقبال هذا القرار بهدوء وتفهم”.

وللمرة الثالثة، يرفض مصطفى محمد (27 عاما) المشاركة في الحملة التي تنظمها رابطة الدوري الفرنسي لدعم المثليين جنسيا، والتي تقام في ختام كل موسم. وكان اللاعب قد تغيَّب أيضا عن هذه الحملة في الموسمين الماضيين.

ويستعد فريق نانت الفرنسي، الذي يلعب له مصطفى، لخوض مباراة حاسمة أمام فريق مونبلييه، الذي هبط رسميا، إذ يحتاج الفريق إلى الفوز لتأكيد بقائه في دوري الدرجة الأولى، وتجنب خوض مباراة فاصلة لتفادي الهبوط.

ويحتل نانت، بقيادة مدربه أنطوان كومبواري، المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، متقدما بنقطتين فقط عن لو هافر، صاحب المركز الـ16، الذي يجبر صاحبه على خوض ملحق الهبوط.

وكان مصطفى محمد، لاعب الزمالك المصري السابق، قد انضم إلى صفوف نانت في موسم 2022-2023، قادما من غالاطة سراي التركي، بعد أن قضى معه موسمين.