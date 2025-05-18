أرسنال يكسر نحسه أمام نيوكاسل بهدف رايس الرائع (فيديو)

كسر أرسنال نحسه أمام نيوكاسل يونايتد بفوز صعب 1-صفر في آخر مبارياته على ملعبه هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد ليضمن بذلك تقريبا مركز الوصيف والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخسر أرسنال 3 مرات هذا الموسم أمام فريق المدرب إيدي هاو، وكان من الممكن أن يُهزم هزيمة رابعة لو استغل الفريق الزائر سلسلة من الفرص المبكرة، لكن ديكلان رايس هدأ روع فريقه.

وعاقب رايس نيوكاسل على إهدار الفرص في الشوط الأول حين وصلت إليه تمريرة مارتن أوديجارد وسدد كرة قوية في شباك الحارس نيك بوب من خارج المنطقة في الدقيقة 55.

ويدين أرسنال، الذي لم يحقق أي فوز في آخر 3 مباريات خاضها بالدوري، بالفضل لحارسه ديفيد رايا في الشوط الأول إذ تصدى لمحاولات برونو جيمارايش وتينو ليفرامنتو وهارفي بارنز ودان بيرن في ظل هيمنة الفريق الزائر.

ويبدو أن تعليمات المدرب بين الشوطين أيقظت لاعبي أرسنال من سباتهم، ومع مباراة خارج ملعبهم أمام ساوثامبتون تنتظرهم الأسبوع المقبل يقترب الفريق من حسم المركز الثاني للمرة الثالثة تواليا.

ويملك أرسنال 71 نقطة من 37 مباراة ويستطيع مانشستر سيتي صاحب المركز السادس وحده اللحاق به إذ تبقى له مباراتان.

ويبقى نيوكاسل في المركز الثالث برصيد 66 نقطة لكن نقطة واحدة فقط تفصله عن نوتنغهام فورست صاحب المركز السابع إذ تستمر المعركة على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حتى الأحد المقبل.

وكان موسم أرسنال يعد بالكثير، لكن هزيمته فيما قبل نهائي كأس الرابطة على يد نيوكاسل، ومحاولة واهية لمطاردة ليفربول في سباق اللقب، والخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، كل ذلك يعني أن موسمهم قد انتهى.