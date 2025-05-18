باريس سان جيرمان يختتم الدوري الفرنسي بانتصارٍ على أوكسير (فيديو)

سجل خفيتشا كفاراتسخيليا جناح باريس سان جيرمان ثنائية في الشوط الثاني ليقود بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لقلب تأخره بهدف لاسين سينايوكو إلى فوز 3-1 على ضيفه أوكسير وينهي موسمه منتصرا.

وأنهى باريس سان جيرمان الموسم برصيد 84 نقطة، متقدما بفارق 19 نقطة أمام أولمبيك مرسيليا الوصيف و23 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثالث، اللذين يتأهلان مباشرة إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال

أوروبا.

وبدا أن سان جيرمان، الذي حسم لقب الدوري في أوائل أبريل نيسان الماضي دون أن يتجرع الخسارة، قريبا من خسارته الثالثة في آخر ست مباريات عندما تقدم أوكسير في النتيجة، لكن كفاراتسخيليا أدرك التعادل في الدقيقة 59، وأضاف ماركينيوس الهدف الثاني بضربة رأس قبل أن يسجل الجناج الدوري الجورجي هدفه الثاني والثالث في اللقاء في وقت متأخر ليحسم الثلاث نقاط.