سائق ياباني ينجو من حادث عنيف في فورمولا 1 (فيديو)

نجا الياباني يوكي تسونودا سائق فريق “ريد بول” لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بعد تعرضه لحادث عنيف خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة “إميليا رومانيا” الكبرى المقامة في حلبة “إيمولا” في إيطاليا.

وانحرفت سيارة تسونودا عن المسار واصطدمت بحاجز الإطارات عند المنعطف الخامس، وارتفعت السيارة في الهواء. ثم انقلبت قبل أن تهبط رأساً على عقب وعادت إلى وضعها الطبيعي.

وتمكن السائق الياباني من الخروج من السيارة وبدا أنه لم يصب بسوء، لكنه نقل إلى المركز الطبي للحلبة.

واستؤنفت التجارب التأهيلية بعد توقف دام 15 دقيقة، ولكنها توقفت مجددا بسبب حادث تعرض له الأرجنتيني فرانكو كولابينتو الذي كان يستعد لخوض سباقه الأول مع فريق “ألبين” بديلا للأسترالي جاك دوهان الذي استبعده الفريق.

وانزلق كولابينتو إلى العشب وفقد السيطرة على السيارة في نهاية المرحلة الأولى من التجارب التأهيلية، واصطدمت مقدمة سيارته بالحواجز ما أدى لتحطم نظام التعليق الأمامي.

وحصل كولابينتو على عقوبة التأخير مركز واحد بسبب مخالفة في حارة الصيانة قبل أن يتعرض لحادث في التجارب التأهيلية.

ورغم الحادث ضمن الأرجنتيني التقدم إلى المرحلة الثانية، وحل في المركز 15.