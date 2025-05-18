ليفربول يقترب من ضم الهولندي فريمبونج.. وباير ليفركوزن يفتح باب الرحيل أمام فيرتز

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من حسم واحدة من أبرز صفقات الصيف، بعدما أكدت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، توصله لاتفاق مع جيريمي فريمبونج، ظهير نادي باير ليفركوزن الألماني، لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وباتت الصفقة على وشك الاكتمال، ويتبقى فقط اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية.

ومن المتوقع أن يوقع فريمبونج (24 عامًا) عقدًا يمتد حتى عام 2030 مع “الريدز”، في صفقة تقدر قيمتها ما بين 35 إلى 40 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليفركوزن، الذي ينتهي في صيف 2028.

وتأتي هذه الخطوة من ليفربول لتعويض الرحيل المرتقب للنجم ترينت ألكسندر أرنولد، الذي تشير تقارير إلى اقترابه من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

ويعوّل الجهاز الفني على قدرات فريمبونج الهجومية والدفاعية، إذ سجل 30 هدفًا في 190 مباراة مع باير ليفركوزن، منذ انضمامه من سيلتك الاسكتلندي عام 2021 مقابل 11 مليون يورو.

وفي سياق آخر، تحدث سيمون رولفس، المدير الرياضي لباير ليفركوزن، عن مستقبل النجم فلوريان فيرتز، وسط تكهنات واسعة حول اقتراب رحيله.

وقال رولفس عقب تعادل فريقه 2-2 مع ماينز في الجولة الختامية من البوندسليغا “لا نشعر بالتوتر، ولا نعمل تحت ضغط. فيرتز مرتبط معنا بعقد حتى 2027”.

ورغم تصريحاته، تشير تقارير إعلامية إلى أن نادي بايرن ميونيخ يتصدر السباق لضم صانع الألعاب الدولي، في ظل اهتمام من مانشستر سيتي وليفربول وريال مدريد أيضًا.

وأفادت تقارير أخرى بأن شركة باير للأدوية، المالكة للنادي، أعطت الضوء الأخضر لبيعه مقابل 150 مليون يورو على الأقل.

وعلى صعيد الجهاز الفني، كشف رولفس أن ليفركوزن دخل “المراحل النهائية” لاختيار خليفة المدرب تشابي ألونسو، الذي من المرتقب رحيله في الصيف. وتضم قائمة المرشحين لتولي المنصب أسماء بارزة مثل إريك تين هاج، سيسك فابريجاس، تشافي هيرنانديز، وساندرو فاجنر.