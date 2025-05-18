نهضة بركان المغربي يفوز على سيمبا التنزاني ويقترب من التتويج بلقب الكونفدرالية (فيديو)

حقق نهضة بركان المغربي فوزا ثمينا (2-0) على ضيفه سيمبا التنزاني في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مساء السبت.

ولم يتأخر نهضة بركان كثيرا قبل افتتاح التسجيل، إذ أحرز مامادو لامين كامارا الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، من ضربة رأس محكمة بعد عرضية نفذها حمزة الموساوي من ركلة ركنية.

وضاعف نهضة بركان تقدمه عبر أسامة المليوي في الدقيقة 14، بعد قطع الكرة من دفاع سيمبا وتمريرها من الجهة اليسرى عن طريق عماد الرياحي داخل منطقة الجزاء إلى المليوي، الذي راوغ لاعبا من الدفاع قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

وستقام مباراة العودة على ملعب سيمبا في تنزانيا في 25 مايو/أيار الجاري. ويأمل الفريق المغربي أن يعود بفوز أو تعادل لإضافة اللقب الإفريقي الثالث إلى خزائنه، إذ تُوج به عامي 2020 و2022 على حساب بيراميدز وأورلاندو بايرتس.