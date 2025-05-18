نوتينغهام فورست يحافظ على أمله في التأهل لدوري الأبطال بالفوز على وست هام (فيديو)

حافظ نوتنغهام فورست على أمله في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه وست هام يونايتد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفين لهدف مستفيدا من هدفين سجلهما مورجان جيبس-وايت ونيكولا ميلنكوفيتش.

ورفع فورست رصيده في المركز السابع إلى 65 نقطة حصدها خلال 37 مباراة، ويتأخر بفارق نقطة واحدة فقط خلف نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا بينما يتساوى مع مانشستر سيتي، وسيخوض مباراته الأخيرة في الموسم على ملعبه أمام تشيلسي يوم الأحد المقبل.

وعزز جيبس وايت ثقة الضيوف بهدف مبكر في الدقيقة 11، إذ استغل تمريرة خاطئة من ألفونس أريولا حارس وست هام وسدد الكرة في الشباك الخالية.

وواصل فورست ضغطه بحثا عن تعزيز تقدمه وهو ما نجح فيه بعد مرور ساعة من اللعب، إذ سدد أنتوني إيلانغا كرة من ركلة حرة وصلت إلى ميلنكوفيتش الذي وجهها إلى داخل الشباك.

وشهدت المباراة نهاية هزلية مع مراجعة طويلة لتقنية الفيديو بسبب عطل تقني، ونشبت مناوشات، وهو ما أدى إلى احتساب 17 دقيقة كوقت بدل الضائع.

وحصل جيبس وايت على فرصة مبكرة للتسديد من مسافة قريبة لكن أريولا تصدى للكرة ببراعة كما تألق في إحباط تسديدة قوية من كريس وود.

وتقدم فورست بعد تمريرة خاطئة من أريولا الذي حاول توجيه الكرة إلى جيدو رودريجيز خارج منطقة الجزاء مباشرة لكن جيبس وايت انقض على الكرة وسددها في الشباك الخالية.

وواصل فورست تفوقه حتى سجل هدفه الثاني في الدقيقة 61 عندما سدد إيلانغا ركلة حرة من الناحية اليسرى وقابل ميلنكوفيتش الكرة ووجهها في الشباك.

واحتُسب الهدف بعد مراجعة لتقنية الفيديو استمرت ست دقائق للتأكد من عدم وجود تسلل.

ولم تكن التقنية شبه الآلية للكشف عن التسلل متاحة لحكم الفيديو، كما كانت هناك أيضا مشكلات في التواصل مع حكم الساحة.

وسجل إيلانجا التمريرة الحاسمة رقم 11 له هذا الموسم ليعادل بذلك الرقم القياسي للفريق في الدوري الإنجليزي، المسجل باسم برايان روي في موسم 1994-1995. وسجل بوين هدفا رائعا لوست هام بتسديدة مهارية في الدقيقة 86.

وكاد البديل نيكلاس فولكروج يدرك التعادل لوست هام من ضربة رأس في الوقت بدل الضائع، لكن حارس فورست ماتز سيلز تصدى للكرة ببراعة.