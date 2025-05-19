الغرافة يتأهل لنهائي كأس أمير قطر لمواجهة الريان بعد فوزه على أم صلال في نصف النهائي (فيديو)

تأهل الغرافة إلى نهائي كأس أمير قطر، بعد فوزه على أم صلال بنتيجة (4-2)، مساء اليوم الاثنين، ضمن الدور قبل النهائي من البطولة.

أحرز أهداف الغرافة كل من الإسباني خوسيلو، والجزائري ياسين براهيمي من ركلة جزاء، ومحمد مونتاري “هدفين”، في الدقائق (40 و45+6 و45+14 و52).

بينما سجل هدفي أم صلال كل من عثمان اليهري، والأيسلندي أرون لاعب العربي بالخطأ في مرماه خلال الدقيقتين (12 و29).

ويلتقي الغرافة في المباراة النهائية لكأس الأمير، يوم السبت المقبل، الريان الذي تخطى عقبة الأهلي أمس الأحد بنتيجة (3-0).