ثنائية ألفاريز تقود أتليتيكو لفوز سهل على بيتيس بالدوري الإسباني (فيديو)

سجل المهاجم خوليان ألفاريز هدفين ليساعد أتلتيكو مدريد على تحقيق فوز سهل على ريال بيتيس بنتيجة 4-1 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد وضمان المركز الثالث في الترتيب.

وبعدما حسم برشلونة المتصدر اللقب يوم الخميس الماضي، لم يكن هناك الكثير على المحك في مباراة اليوم.

وقبل الجولة الختامية من الموسم، يتصدر برشلونة البطل الترتيب برصيد 85 نقطة، متقدما بأربع نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 73 نقطة.

ويكمل أتليتيك بيلباو برصيد 70 نقطة وفياريال برصيد 67 نقطة ترتيب الفرق الخمسة الأولى التي ستمثل إسبانيا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما بيتيس، الذي سيواجه تشيلسي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في 28 من الشهر الجاري في بولندا، فيحتل المركز السادس برصيد 59 نقطة وقد ضمن مكانا في الدوري الأوروبي.

وافتتح ألفاريز التسجيل في الدقيقة العاشرة، عندما سدد ركلة حرة رائعة في الزاوية العليا من مسافة بعيدة، ثم عزز المدافع روبن لونورماند تقدم الفريق بهدف من ضربة رأس رائعة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وقلص بابلو فورنالس الفارق في الدقيقة 67 بتسديدة بهلوانية مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

ومع ذلك، عزز ألفاريز تقدم أصحاب الأرض بهدف من مسافة قريبة بتمريرة من أنطوان جريزمان بعد ثماني دقائق، ثم اختتم البديل أنخيل كوريا التسجيل بتسديدة في الوقت بدل الضائع بتمريرة من ألفاريز المتألق.