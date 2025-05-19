مبابي وبلينغهام يقودان ريال للفوز على إشبيلية (فيديو)

سجل كيليان مبابي وجود بلينغهام هدفين متأخرين في الشوط الثاني قادا بهما ريال مدريد إلى الفوز، الأحد، على مضيفه إشبيلية ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وأنهى إشبيلية المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبَيه لويك بادي وإيساك روميرو.

وبعد أن حسم برشلونة تتويجه بلقب الدوري إثر فوزه 2-صفر على إسبانيول يوم الخميس، وأصبح يتفوق في الصدارة على ريال مدريد بفارق لا يمكن تعويضه في الجولتين الأخيرتين بالموسم، خاض ريال مباراة اليوم بدون عدد من لاعبيه الأساسيين مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو.

وعانى إشبيلية من النقص العددي في أغلب زمن المباراة، إذ قام بادي بجذب مبابي من الخلف لإيقاف هجمة مرتدة سريعة، واعتبر الحكم أن اللاعب منع فرصة تهديفية واضحة لريال ومنح المدافع الفرنسي بادي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 11.

ورغم التفوق العددي وكذلك التفوق في الاستحواذ على الكرة، واجه ريال صعوبة في صناعة الفرص الكافية وأهدر مبابي وإندريك أكثر من فرصة حقيقية خلال الشوط الأول.

وشهد إشبيلية بطاقة حمراء مباشرة أخرى كانت من نصيب روميرو بعد 3 دقائق فقط من مشاركته من مقاعد البدلاء مع بداية الشوط الثاني، وذلك بسبب تدخل مع أوريلين تشواميني.

وسدد مبابي كرة إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 70 لكنها اصطدمت بالعارضة، ثم نجح أخيرا في هز الشباك بعدها بخمس دقائق عندما سدد كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى الزاوية اليمنى.

وأصبح مبابي قريبا من الفوز بلقب هداف الدوري في أول موسم له مع ريال إذ يحتل صدارة قائمة الهدافين برصيد 29 هدفا وبفارق أربعة أهداف أمام روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وفي الدقيقة 87، أرسل المهاجم جونزالو جارسيا (21 عاما) الصاعد من أكاديمية ريال تمريرة عرضية إلى بلينغهام ليسدد من مسافة قريبة معززا تقدم ريال بالهدف الثاني.