الأهلي يسحق الزمالك ويتأهل إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة المصري

تأهل الفريق الأول لكرة السلة “رجال” بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري السوبر، عقب الفوز على نظيره الزمالك في خامس مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر التي تقام بنظام “Best of 5”.

‏‎وأقيمت المباراة في صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية، وشهدت أداء قويا من الفريقين، ليحسم “رجال سلة الأهلي” المباراة لصالحه بنتيجة 110-61، ويتأهل إلى نهائي البطولة بعد تحقيقه الفوز الثالث على الزمالك.

‏‎انتهت الفترة الأولى لصالح الزمالك بنتيجة 14-13، وفي الفترة الثانية عاد الأهلي وتفوق بنتيجة 51-27، ثم واصل الفريق تفوقه في الفترة الثالثة بنتيجة 79-43، كما سيطر على الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 110-61، ليحسم الأهلي تأهله بعد الفوز الثالث في سلسلة مباريات الدور نصف النهائي لدوري السوبر.

ومن المقرر أن يواجه “رجال سلة الأهلي” نظيره الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر.