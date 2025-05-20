برايتون يفوز على ليفربول البطل في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

تلقى ليفربول هزيمة خارج أرضه على يد مضيفه برايتون (2-3)، مساء الاثنين، في إطار منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكن هارفي إليوت من تسجيل الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 10 من المباراة بعد إسهام صلاح الذي صنع التمريرة المفتاحية قبل أن يصنع برادلي الهدف لتصبح النتيجة 1-0 لصالح ليفربول. وتمكن فريق برايتون من التسجيل في شباك ليفربول من خلال مهاجمه ياسين عياري في الدقيقة 32 من المباراة لتصبح النتيجة 1-1.

واستطاع سوبوسلاي تسجيل هدف ليفربول قبل دقيقة من انتهاء أحداث الشوط الأول لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الريدز. وشهدت الدقيقة 55 من المباراة إهدار فرصة غريبة للدولي المصري محمد صلاح بعدما استلم الكرة أمام المرمى وسددها خارج المرمى. ونجح الدولي الياباني ميتوما في إدراك هدف التعادل لفريق برايتون في شباك ليفربول بحلول الدقيقة 69 من المباراة بعد أن حل بديلا بدقيقتين لتصبح النتيجة 2-2.

وفي الدقيقة 85، تمكن فريق برايتون من تسجيل الهدف الثالث في شباك ليفربول، لكن سرعان ما ألغاه الحكم بداعي التسلل، وبعد العودة إلى تقنية “الفار” احتسب الحكم الهدف لتصير النتيجة 3-2.

وبهذه النتيجة، توقف ليفربول الذي ضمن لقب الدوري عند 83 نقطة في الصدارة، بينما وصل برايتون إلى النقطة 58 في المركز الثامن.