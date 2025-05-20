مانشستر سيتي يكشف عن حفل وداع دي بروين

كشف مانشستر سيتي عن حفل وداع أحد أبرز لاعبيه كيفن دي بروين، عندما يخوض مباراته الأخيرة في ملعب الاتحاد مع ناديه ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء.

وأعلن سيتي ودي بروين انفصال الطرفين في نهاية الموسم، دون التوصل إلى اتفاق بتمديد التعاقد، بينما قال اللاعب البلجيكي إنه فوجئ بقرار النادي، لكنه يحترمه وسيبحث عن فرصة لمواصلة مسيرته، سواء مع فريق آخر في إنجلترا، أو في أي دولة أخرى. ولن يشارك دي بروين على الأرجح مع سيتي في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وينتهي عقد صانع الألعاب البلجيكي بنهاية الموسم الجاري، وسيصبح لاعبا حرا.

ومن المحتمل أن يوقع دي بروين عقدا لفترة قصيرة بحيث يمكنه المشاركة في النسخة الأولى بالنظام الموسع الجديد لمونديال الأندية بين شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين.

وقال دي بروين “أعتقد أن عليَّ الاعتناء بنفسي، لأنني إذا تعرضت للإصابة في مونديال الأندية فماذا سأفعل وقتها؟ لا أحد سيعتني بي في تلك المرحلة، لذلك هناك احتمال كبير ألا أخوض تلك البطولة، لكنني لا أعلم، ربما يحدث ذلك”.

وسيغادر دي بروين فريق مانشستر سيتي بعد 10 أعوام و14 لقبا كبيرا، وذلك بعدما قرر النادي الإنجليزي عدم تجديد عقده.

وفي عمر 33 عاما يناقش دي بروين خياراته، لكنه قال أيضا إن هناك غموضا بشأن ما إذا كان مانشستر سيتي يرغب في وجوده بقائمة الفريق في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.