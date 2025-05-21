قبل النهائي.. مباراة من نوع آخر خارج الملعب بين جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام (فيديو)

شهدت مدينة بيلباو الإسبانية التي ستكون على موعد سهرة اليوم مع المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي اشتباكات بين جماهير توتنهام ومانشستر يونايتد.

ووقعت الاشتباكات في وسط المدينة وبعض المدن المجاورة، حيث أقام عدد كبير من المشجعين بها لتفادي تكاليف الإقامة المرتفعة في المدينة المضيفة.

ووفقا لمسؤولين إسبان، كان من المتوقع حضور أكثر من 50 ألف مشجع إنجليزي في بلباو.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطرة في المواجهات، التي في الغالب حدثت خلال الليل مع وصول الجماهير.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية مشجعين في اشتباك مع بعضهم البعض بشوارع بيلباو، وإلقاء البعض طاولات، وصناديق القمامة، والزجاجات، وأشياء أخرى على البعض الآخر.

وأشارت تقارير إلى وقوع مواجهات أخرى في سان سيباستيان وسانتاندير، مدن أخرى في إقليم الباسك، التي امتلأت بالمشجعين الإنجليز، العديد منهم من دون تذاكر لحضور النهائي.

وحذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الجماهير من شراء تذاكر غير مصرح بها، وأشار إلى أن مثل هذه التذاكر على الأرجح لن تتيح لهم دخول الملعب.

وحصل كل ناد على 15 ألف تذكرة فقط من أصل سعة الملعب البالغة 50 ألف مقعد، فيما بلغ سعر بعض التذاكر 40 يوروا فقط (نحو 45 دولارا).