باكياو يعود من الاعتزال لمواجهة باريوس على لقب مجلس الملاكمة العالمي

أكد الملاكم الفلبيني ماني باكياو، الأربعاء، أنه سيعود من اعتزاله لمواجهة ماريو باريوس على لقب مجلس الملاكمة العالمي لوزن الوسط في 19 يوليو/تموز في لاس فيغاس.

الملاكم البالغ من العمر 46 عاما هو الوحيد الفائز بألقاب في 8 أوزان وهو رقم قياسي، كما كان أكبر بطل للعالم في وزن الوسط عندما توج باللقب وهو في سن الأربعين عام 2019.

واعتزل باكياو، الذي كان عضوا في مجلس الشيوخ الفلبيني منذ عام 2016 حتى 2022، الملاكمة عام 2021، وسبق له الترشح للرئاسة عام 2022.

وكتب باكياو عبر حسابه على “إنستغرام”: “لقد عدت. في 19 يوليو، سأعود إلى الحلبة لمواجهة بطل مجلس الملاكمة العالمي لوزن الوسط، ماريو باريوس، في قاعة إم.جي.إم غراند في لاس فيغاس. لنصنع التاريخ”.

ودخل الملاكم الأعسر، الذي حقق 62 فوزا وتلقى 8 خسائر وتعادل مرتين في مسيرته التي تضمنت 72 نزالا، قاعة مشاهير الملاكمة الدولية عام 2025.

وحقق الملاكم المكسيكي الأمريكي باريوس 29 فوزا في 32 نزالا منها 18 بالضربة القاضية، وخسر مرتين فقط.