صاروخ مرموش يقود السيتي لاستعادة المركز الثالث في البريميرليغ (فيديو)

قفز مانشستر سيتي ثلاثة مراكز دفعة واحدة من السادس إلى الثالث بجدول ترتيب البريميرليغ، بفوزه الثمين على ضيفه بورنموث 3-1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الاتحاد في ختام مباريات الأسبوع السابع والثلاثين للمسابقة.

تقدَّم للسيتي نجمه المصري عمر مرموش في الدقيقة 14 إثر تسديدة صاروخية من نحو 40 ياردة، عندما تلقى تمريرة من ماتيو كوفاسيتش بالقرب من خط الوسط، تقدَّم بها ياردات دون مراقبة من أحد، ومن مسافة بعيدة، سدد قنبلة مدوية في المقص الأيمن للحارس الإسباني كيبا الذي عجز عن رد الكرة أو تشتيتها.

وفي الدقيقة 38، أضاف الإسباني برناردو سيلفا الهدف الثاني إثر تمريرة الألماني إلكاي غوندوغان من داخل المنطقة، سددها سيلفا بسهولة على يسار الحارس.

واختتم الثلاثية الإسباني نيكو غونزاليس في الدقيقة 89، إثر تمريرة من ماتيوس نونيز، انطلق بها غونزاليس وراوغ مدافع بورنموث، وسدد بقوة في المرمى.

في حين أحرز هدف بورنموث الوحيد الكندي دانيال جيبسون، في الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 68 نقطة ليعود إلى المركز الثالث بدلا من نيوكاسل الذي تراجع إلى المركز الرابع، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 53 نقطة، ليظل في موقعه بالمركز الـ11.