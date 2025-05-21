عجلة الدوري السوري تعود إلى الدوران بعدما أوقفتها الحرب لأكثر من 6 أشهر

تنطلق، اليوم الأربعاء، مباريات الدوري السوري الأول لكرة القدم في 4 محافظات سورية بعد توقف الدوري لأكثر من 6 أشهر.

وتعود المباريات إلى مدينة إدلب بعد توقف دام أكثر من 14 عاما عندما يستضيف ملعب إدلب البلدي فريقي حطين، القادم من محافظة اللاذقية، مع نادي الجيش السوري.

وفي العاصمة دمشق، يستضيف ملعب الفيحاء بدمشق مواجهة فريق أهلي حلب، الطامح إلى استعادة مكانته السابقة في مقدمة الدوري السوري، مع فريق الفتوة، حامل اللقب العام الماضي.

وعلى الملعب البلدي في حماة، يواجه الوثبة فريق جبلة، ويلتقي الطليعة، القادم من محافظة حماة، بفريق الوحدة الدمشقي، على ملعب الحمدانية في حلب.

وتقام الخميس مباراتان، الأولى تجمع نادي الشرطة بالكرامة الحمصي في الملعب البلدي بحماة، والثانية تجمع تشرين اللاذقاني والشعلة، من محافظة درعا الوافد الجديد إلى دوري الأضواء على ملعب باب عمرو في حمص.

وكان اتحاد كرة القدم أصدر تعميما يمنع فيه الحضور الجماهيري في مباريات الدوري الكروي الممتاز، استجابة لتوجيهات وزارة الرياضة والشباب، حرصا على السلامة العامة.