كريستال بالاس يواصل الصحوة ويهزم ولفرهامبتون 4-2 (فيديو)

واصل كريستال بالاس -الحاصل أخيرا على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي- صحوته القوية، ونجح في تحقيق فوز عريض على ضيفه ولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء في الأسبوع الـ37 للبريميرليغ.

تقدَّم الضيوف بهدف مبكر عن طريق إيمانويل أغبادو في الدقيقة 24، لكن سرعان ما نجح كريستال بالاس في إدراك التعادل والتقدم عن طريق مهاجمه الإنجليزي إدي نيكتاه في الدقيقتين 27 و32، وفي الدقيقة 50 أضاف تشايلويل بين الهدف الثالث لأصحاب الأرض، قبل أن يضيّق ولفرهامبتون الفارق بإحراز هدفه الثاني والأخير عن طريق يورغن ستراند لارسن في الدقيقة 62، وفي الدقيقة 86 أضاف إيبيريشي إيز الهدف الرابع والأخير لكريستال بالاس.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 52 نقطة، محتفظا بموقعه بجدول الدوري في المركز الـ12، في حين تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 41 نقطة وظل كما هو في المركز الـ14.