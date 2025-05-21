رياضة

“يوم حزين”.. غوارديولا يودع دي بروين بالدموع

البلجيكي كيفين دي بروين
البلجيكي كيفين دي بروين (AP)
21/5/2025-|آخر تحديث: 05:36 PM (توقيت مكة)

عبر الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن حزنه العميق لمغادرة النجم البلجيكي كيفن دي بروين للفريق بنهاية هذا الموسم.

وقال غوارديولا: “ياله من يوم حزين”، مشيرا إلى أن ” لاعبين مثل دي بروين أجويرو، هم لاعبون، فريدون من نوعهم، ويصعب تعويضهم”.

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وخاض كيفن دي بروين أمس مع السيتي، آخر مباراة له على أرض الفريق، وكانت أمام بورنموث وانتهت بفوز السماوي 3 – 1.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه بعد نهاية المباراة كان هناك حفل وداع عاطفي لدي بروين، وكان غوارديولا من بين الذين يبكون على رحيل هذا النجم.

وقال غوارديولا:” أهم شيء هي المشاعر التي يشعر بها هو وعائلته وجماهيرنا. لقد شاهد الجميع مدى ارتباط الناس في مانشستر سيتي به وبعائلته، ومقدار حبهم لهم”.

وأضاف: “الفوز بالألقاب وإنجازات كيفن دي بروين جميلة، ولكن لا يوجد أي شيء أفضل من أن ترحل بعد عشرة أعوام بهذا الكم الكبير من الاحترام والامتنان”.

وأردف: “النادي سيتخذ القرار، وأنا جزء من هذا، ولكنه يوم محزن، وسنفتقده، لا يوجد شك في هذا”.

يذكر أن دي بروين صاحب الـ33 عاما كان قد انضم لصفوف مانشستر سيتي صيف 2015 قادما من نادي فولفسبورغ الألماني، وخاض مع السيتي 421 مباراة أحرز فيها 177 هدفا، وصنع 108 أهداف، وساهم معه في تحقيق 15 بطولة، منها بطولة دوري الأبطال الأوروبي، و6 بطولات في الدوري الإنجليزي، و5 بطولات في كأس رابطة المحترفين، وبطولتين لكأس الاتحاد الإنجليزي، وبطولتين لدرع الاتحاد.

المصدر : الألمانية

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