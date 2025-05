“يوم حزين”.. غوارديولا يودع دي بروين بالدموع

عبر الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن حزنه العميق لمغادرة النجم البلجيكي كيفن دي بروين للفريق بنهاية هذا الموسم.

وقال غوارديولا: “ياله من يوم حزين”، مشيرا إلى أن ” لاعبين مثل دي بروين أجويرو، هم لاعبون، فريدون من نوعهم، ويصعب تعويضهم”.

وخاض كيفن دي بروين أمس مع السيتي، آخر مباراة له على أرض الفريق، وكانت أمام بورنموث وانتهت بفوز السماوي 3 – 1.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه بعد نهاية المباراة كان هناك حفل وداع عاطفي لدي بروين، وكان غوارديولا من بين الذين يبكون على رحيل هذا النجم.

"After ten years, it was about time that somebody let me talk a bit." 💬😅

وقال غوارديولا:” أهم شيء هي المشاعر التي يشعر بها هو وعائلته وجماهيرنا. لقد شاهد الجميع مدى ارتباط الناس في مانشستر سيتي به وبعائلته، ومقدار حبهم لهم”.

وأضاف: “الفوز بالألقاب وإنجازات كيفن دي بروين جميلة، ولكن لا يوجد أي شيء أفضل من أن ترحل بعد عشرة أعوام بهذا الكم الكبير من الاحترام والامتنان”.

وأردف: “النادي سيتخذ القرار، وأنا جزء من هذا، ولكنه يوم محزن، وسنفتقده، لا يوجد شك في هذا”.

Could not have asked for a better goodbye. All we can say as a family is: THANK YOU! 💙 @ManCity pic.twitter.com/sdkqs8Gw2S

— Kevin De Bruyne (@KevinDeBruyne) May 21, 2025