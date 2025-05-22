توتنهام ينقذ موسمه ويتوج بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد (فيديو)

توج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه عندما تمكن من الفوز على مواطنه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في النهائي الذي احتضنه ملعب سان ميميس في مدينة بيلباو الإسبانية.

وأنقذ توتنهام بذلك موسمه بعدما حصل على مقعد في دوري أبطال أوروبا العام المقبل بفضل الهدف الوحيد الذي أحرزه برينان جونسون.

ويعد هذا اللقب الأول لتوتنهام منذ فوزه ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية عام 2008 وأول لقب أوروبي منذ عام 1984، ولكنها المرة الرابعة التي يتغلب فيها على يونايتد هذا الموسم.

وسجل جونسون هدفه في الدقيقة 42 عندما انهار دفاع يونايتد بعد تمريرة عرضية من السنغالي بابي ماتار سار، بينما ظل أندريه أونانا في مرماه.

واندفع جونسون ومدافع يونايتد لوك شو نحو الكرة، وبدا أنها انزلقت منهما إلى داخل المرمى، لتمر من فوق يد أونانا.

وكان الهدف باهتا مثل المباراة في مواجهة بين فريقين قدما موسما مخيبا للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل يونايتد في المركز الـ16 وتوتنهام يليه في الترتيب.

وسنحت فرصة رائعة لراسموس هويلوند مهاجم يونايتد لإدراك التعادل بضربة رأس منتصف الشوط الثاني، لكن ميكي فان دي فين مدافع توتنهام أبعد الكرة من على خط المرمى.