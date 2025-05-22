مودريتش يرحل عن ريال مدريد عقب كأس العالم للأندية

قال لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، الخميس، إنه سيرحل عن نادي ريال مدريد الإسباني عقب نهاية كأس العالم للأندية لكرة القدم، إذ يستعد أنجح لاعب في تاريخ النادي والفائز بالكرة الذهبية 2018 لإنهاء مسيرة مليئة بالألقاب في إسبانيا.

ولعب مودريتش، الذي انضم إلى النادي في عام 2012، قرابة 600 مباراة مع ريال مدريد وفاز بما يقارب 30 لقبا، من بينها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا وهو رقم قياسي، و4 ألقاب في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وستكون آخر مباراة له في سانتياغو برنابيو، يوم السبت المقبل، في ختام الدوري أمام ريال سوسيداد، وقال مودريتش إنه سيرحل بعد خوض كأس العالم للأندية التي تبدأ الشهر المقبل.

Madridistas, os quiero mucho 🤍 pic.twitter.com/q2GHHs6zbN — Luka Modrić (@lukamodric10) May 22, 2025

وكتب عبر حسابه في “إنستغرام”: “حان الوقت. اللحظة التي لم أرغب أبدا في أن تأتي، لكن هذه هي كرة القدم، ولكل شيء في الحياة بداية ونهاية.. يوم السبت سأخوض مباراتي الأخيرة في سانتياغو برنابيو”.

وأضاف “لقد غيّر ريال مدريد حياتي كلاعب كرة قدم وكشخص، أنا فخور بكوني جزءا من أحد أنجح عصور أفضل ناد في التاريخ”، وتابع “رغم أنني لن أرتدي هذا القميص على أرض الملعب بعد كأس العالم للأندية، سأظل دائما مدريديا”.