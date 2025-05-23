الأهلي يتوج بطلا لكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد على حساب الزمالك

واصل فريق الأهلي المصري لكرة اليد فرض هيمنته على القارة الإفريقية، وتُوّج بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية للأندية، بعد فوز مثير على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 31-28، في لقاء جمع بين القطبين، مساء الجمعة.

وأكمل الأهلي موسمه التاريخي بالفوز باللقب السادس هذا الموسم بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصرية وكأس السوبر الإفريقية إلى جانب حصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية.

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وكانت المباراة متقلبة في شوطها الأول إذ تقدم الزمالك 7-5 لكن الأهلي اختتم الشوط الأول بنتيجة 15-14 قبل أن يواصل تقدمه في الشوط الثاني.

وبهذا التتويج، نجح الأهلي المصري في تحقيق الثلاثية الإفريقية للموسم الحالي، بعد أن تُوّج في أكتوبر/تشرين أول الماضي بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري على حساب فلاورز البنيني.

ثم فاز بكأس السوبر الإفريقي قبل 10 أيام على حساب الترجي التونسي، ليُضيف اليوم لقب كأس الكؤوس ويحقق إنجازًا غير مسبوق.

كما يُعد هذا التتويج ثأرًا من الزمالك، الذي حرم الأهلي من اللقب في نسختي 2022 و2023.

واليوم، يتمكن المارد الأحمر من تحقيق أول فوز على الزمالك في نهائي بطولة الكؤوس، ويتوج باللقب على حسابه للمرة الأولى في تاريخه.

ويأتي هذا الإنجاز الكبير ليؤكد قوة مشروع كرة اليد في النادي الأهلي، الذي يواصل حصد البطولات محليًا وقاريًا، ويثبت جدارته كأحد كبار اللعبة في إفريقيا.