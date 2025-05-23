برشلونة الإسباني يمدد عقد جناحه البرازيلي رافينيا حتى عام 2028

أعلن نادي برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الخميس، تمديد التعاقد مع الجناح رافينيا ليظل ضمن صفوف الفريق حتى عام 2028.

وانضم البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما إلى برشلونة عام 2022، وكان من المفترض أن ينتهي عقده في يونيو/حزيران 2027.

وقدم رافينيا موسما رائعا، إذ لعب دورا بارزا في الثلاثية المحلية للنادي مسجلا 34 هدفا و25 تمريرة حاسمة في 56 مباراة في المسابقات كلها.

وأحرز رافينيا 5 ألقاب كبيرة خلال 3 سنوات مع برشلونة، منها لقبان في الدوري الإسباني ولقبان في كأس السوبر الإسبانية ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا.