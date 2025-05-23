جوائز مالية ضخمة تنتظر المنتخبات العربية في كأس العرب بقطر 2025

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب لكرة القدم 2025 في قطر أن مجموع الجوائز المالية للبطولة سيبلغ رقما قياسيا يتجاوز 36.5 مليون دولار.

وستقام البطولة التي تشارك فيها المنتخبات الوطنية أعضاء الاتحاد العربي لكرة القدم المكون من 22 عضوا، خلال الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مسؤولية تنظيم البطولة من الاتحاد العربي للعبة منذ إعادة إحيائها في عام 2021، عندما بلغت قيمة جوائزها 25.5 مليون دولار.

وستقام القرعة في الدوحة بعد غد الأحد، وسيكون منتخب الجزائر حامل اللقب من بين أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

ويشارك 16 منتخبا عربيا في بطولة كأس العرب، إذ تأهلت 9 منتخبات تلقائيا بناء على مراكزها في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما يشمل منتخب قطر (المستضيف) ومنتخب الجزائر (حامل اللقب)، والسعودية والإمارات والعراق والأردن ومصر والمغرب وتونس.

أما المنتخبات السبعة المتبقية فستتأهل من خلال تصفيات ستقام في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

والمنتخبات التي ستخوض التصفيات من أجل انتزاع بطاقات العبور إلى النهائيات هي عُمان والبحرين والكويت وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وموريتانيا والسودان وجنوب السودان وفلسطين وجزر القمر وجيبوتي والصومال.