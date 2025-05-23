ريال مدريد يعلن رحيل مدربه أنشيلوتي

أعلن ريال مدريد رسميا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، رحيل كارلو أنشيلوتي عن النادي مع انتهاء الدوري الإسباني السبت، على الرغم من أنه كان لا يزال في عقده عام آخر.

وستكون الوجهة القادمة لأنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل، ولقي أنشيلوتي تصفيقا حارا من وسائل الإعلام في نهاية مؤتمره الصحفي الأخير قبل المباراة يوم الجمعة.

وقال أنشيلوتي قبل مغادرته “ريال مدريد لا يزال أفضل نادٍ في العالم”.

وأضاف ريال مدريد في بيان “توصل ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي إلى اتفاق لإنهاء مسيرته مدربا لريال مدريد. يود نادينا أن يعرب عن امتنانه وتقديره لرجل يُعَد أسطورة حقيقية لريال مدريد وكرة القدم العالمية”.

وسيكرّم النادي أنشيلوتي، يوم السبت، خلال المباراة الأخيرة للفريق في الدوري ضد ريال سوسيداد على ملعب سانتياغو برنابيو. كما سيودع لاعب خط الوسط المخضرم لوكا مودريتش يوم السبت.

وقال رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز “سيبقى كارلو أنشيلوتي إلى الأبد جزءا من عائلة مدريد العظيمة. نشعر بفخر كبير لأننا حظينا بفرصة الاستمتاع بمدرب ساعدنا على تحقيق كل هذه النجاحات، وجسَّد في الوقت نفسه قيم نادينا على نحو مثالي”.

ويمهد إعلان رحيل أنشيلوتي رسميا الطريق أمام ريال مدريد للإعلان عن مدرب جديد، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون تشابي ألونسو. وقد أكد لاعب ريال مدريد السابق أخيرا رحيله عن باير ليفركوزن.

يغادر أنشيلوتي بعد 4 سنوات ناجحة في معظمها في فترته الثانية مع ريال مدريد، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي.

كما درب أنشيلوتي النادي بين عامي 2013 و2015. وفي المجمل، أشرف على ريال مدريد في أكثر من 350 مباراة، وساعدهم على الفوز بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس الملك، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، ولقبين في كأس السوبر الإسباني.

بدأ ريال مدريد الموسم بالفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي، لكنه عانى كثيرا منذ ذلك الحين. وألقى العديد من مشجعي ريال مدريد باللوم على أنشيلوتي في سوء الموسم نسبيا، قائلين إنه فقد السيطرة على الفريق، ولم يتمكن من تجهيزه لمباريات “الكلاسيكو” ضد برشلونة الذي فاز بالدوري وكأس الملك. وخسر ريال مدريد جميع مبارياته الأربع أمام النادي الكتالوني هذا الموسم.