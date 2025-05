للمرة الثالثة.. صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

توج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2025 المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم، للمرة الثالثة بعد قيادته ليفربول لتحقيق لقب “البريميرليغ” للمرة 20 في تاريخه.

وأكدت الرابطة أن النجم المصري توج بالجائزة بعدما حقق إنجازا استثنائيا بحصوله على أكبر هامش من الأصوات، حيث نال 90% منها، وهو ما يعكس مدى هيمنته على منافسة هذا العام.

Our winners ⁦@alessiarusso7⁩ and ⁦@MoSalah⁩ are here with us for their Footballer of the Year awards #foty25 pic.twitter.com/ZqjVzDzDfB

— The Football Writers’ Association (@theofficialfwa) May 22, 2025