للمرة الثالثة.. صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
توج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2025 المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم، للمرة الثالثة بعد قيادته ليفربول لتحقيق لقب “البريميرليغ” للمرة 20 في تاريخه.
وأكدت الرابطة أن النجم المصري توج بالجائزة بعدما حقق إنجازا استثنائيا بحصوله على أكبر هامش من الأصوات، حيث نال 90% منها، وهو ما يعكس مدى هيمنته على منافسة هذا العام.
Our winners @alessiarusso7 and @MoSalah are here with us for their Footballer of the Year awards #foty25 pic.twitter.com/ZqjVzDzDfB
— The Football Writers’ Association (@theofficialfwa) May 22, 2025
وتفوق محمد صلاح على زميله في ليفربول فيرجيل فان دايك، ومهاجم نيوكاسل إيزاك.
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وبات صلاح ثاني لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة 3 مرات، وقال النجم المصري: “في العام القادم سأحاول الفوز بهذه الجائزة لأكون اللاعب الوحيد الذي يتوج بها 4 مرات”.