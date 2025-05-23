ملعب ويمبلي يحتضن السبت أغلى مباراة في العالم

يلتقي فريقا سندرلاند وشيفيلد يونايتد في أغلى مباراة في العالم، إذ يتنافس الفريقان على مكافأة قدرها 220 مليون جنيه إسترليني في صراعهما نحو التأهل إلى منافسات الدوري الإنجليزي.

ويفصل سندرلاند مباراة واحدة فقط عن إنهاء غيابه عن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي دام 8 سنوات، لكنه سيحتاج إلى تحدي التوقعات عندما يواجه شيفيلد يونايتد في نهائي ملحق الصعود إلى دوري الأضواء، غدا السبت، على ملعب ويمبلي.

وتُعَد هذه المباراة الأغلى في تاريخ كرة القدم، إذ من المتوقع أن يستفيد الفائز هذا العام من دخل إضافي يصل إلى 220 مليون جنيه إسترليني (297.13 مليون دولار) من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتجمع بين الفريقين اللذين احتلا المركزين الثالث والرابع في الموسم الاعتيادي لدوري الدرجة الثانية.

وصعد ليدز يونايتد وبيرنلي إلى منافسات الدوري الإنجليزي، الموسم المقبل 2025-2026، بعد احتلالهما الصدارة والوصافة في ترتيب تشامبيونشيب هذا الموسم على الترتيب.

ونجح شيفيلد يونايتد في اكتساح بريستول سيتي، بعدما فاز ذهابا وإيابا بالنتيجة نفسها (3-0) في الدور نصف النهائي، بينما تفوق سندرلاند بأعجوبة على كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين.

ويتواجه شيفيلد وسندرلاند في نهائي “بلاي أوف”، السبت 24 مايو/أيار، في ملعب ويمبلي. ويحصل الفائز منهما على 220 مليون جنيه إسترليني، وهي أغلى مكافأة في تاريخ كرة القدم، مما يجعل نهائي “بلاي أوف” المباراة الأغلى في العالم.

وتضاعفت مكافأة المباراة الأغلى في العالم من 140 مليون جنيه إسترليني في 2024 إلى 220 مليونا هذا العام.

وتُعزى هذه القفزة الكبيرة في الإيرادات إلى صفقات البث الجديدة. ففي الموسم المقبل، ستعرض قناة “سكاي سبورتس” ما يصل إلى 215 مباراة مباشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مقارنة بـ128 مباراة هذا الموسم، لترتفع قيمة الإيرادات من حقوق البث.

كما أن حقوق البث التلفزيوني العالمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكل نادٍ متأهل تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، وحتى لو هبط النادي بعد موسم فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز، فهو أيضا سيحصل على مبالغ مالية تحت شبكة الأمان المالي، التي تخفف من تأثير الخسائر الاقتصادية للأندية الهابطة.