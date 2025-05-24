تتويج الغرافة بطلا لكأس أمير قطر بالفوز على الريان 2-1 (فيديو)

فاز الغرافة ببطولة كأس أمير قطر لكرة القدم، بعد تغلُّبه على الريان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي، اليوم السبت.

سجل فرجاني ساسي وخوسيلو هدفين مبكرين للغرافة، كانا كافيين للتتويج بالبطولة، ولم يتمكن الريان من التعويض والتقدم للفوز باللقب مكتفيا بالهدف الوحيد الذي جاء في الشوط الثاني.

مبكرا جدا وبعد أربع دقائق من البداية، وضع التونسي ساسي الغرافة في المقدمة، عندما تلقى تمريرة عرضية من أحمد الجانحي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ليطلق ساسي تسديدة قوية في سقف مرمى سامي حبيب حارس الريان.

وفي الدقيقة 18 أضاف خوسيلو الهدف الثاني، عندما أرسل عمرو سراج تمريرة عرضية ارتدت من الدفاع وعلت، ليحولها اللاعب الإسباني بضربة رأس وظهره للمرمى لترتطم في العارضة وتسقط داخل الشباك.

وقلص البرازيلي روجر جيديس الفارق في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، سددها بقوة على يمين خليفة أبو بكر حارس الغرافة.

ولعب الغرافة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62، بعد طرد سيدو سانو ببطاقة حمراء مباشرة عقب تدخُّل قوي ضد جيديس، لكن الريان لم يستفد من التفوق العددي، لتنتهي المباراة بفوز الغرافة 2-1، والتتويج باللقب.