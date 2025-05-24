تعادل قاتل.. الكرتي ينقذ بيراميدز أمام صن داونز في نهائي أبطال إفريقيا (فيديو)

بهدف في الوقت القاتل، تمكن بيراميدز المصري من تحقيق التعادل خارج الأرض أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

تقدم صن دوانز بهدف في الدقيقة 54 أحرزه المهاجم البرازيلي لوكاس ريبيرو كوستا، إثر كرة تلقاها داخل المنطقة سددها بقوة بيسراه داخل المرمى على يمين الحارس أحمد الشناوي، بينما خطف التعادل لبيراميدز نجمه المغربي وليد الكرتي من رأسية أودعها على يسار الحارس الجنوب إفريقي، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (+92).

جاءت المباراة سريعة وحماسية، قدَّم فيها الفريق المصري أداء جيدا وكان جديرا بالتعادل، ونجح في تهديد مرمى صن داونز أكثر من مرة، وأهدر اللاعبان أحمد عاطف قطة وأحمد سامي فرصتين خطرتين في الشوط الأول.

وفي المقابل، سعى لاعبو صن داونز لحسم اللقب من مباراة الذهاب بتحقيق فوز يريحهم في مباراة الإياب التي تقام باستاد القاهرة في الأول من يونيو/حزيران المقبل، وبالفعل نجحوا في التقدم بهدف، لكن استبسال مدافعي بيراميدز -ومن خلفهم الحارس أحمد الشناوي- حال دون إضافة المزيد من الأهداف.

وفي الوقت الذي تهيأ أصحاب الأرض للخروج بنتيجة الفوز بهدف، جاءتهم الضربة، بتمكن الكرتي من خطف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليرفع ذلك من فرص الفريق المصري لحسم اللقب على أرضه في القاهرة.