ريال مدريد يهزم سوسيداد في ليلة وداع أنشيلوتي ومودريتش بالبرنابيو (فيديو)

أهدى ريال مدريد مدربه كارلو أنشيلوتي ولاعب الوسط لوكا مودريتش الفوز على ريال سوسيداد بثنائية في مباراتهما الأخيرة على ملعب سانتياغو برنابيو في ختام منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت.

وسيتولى أنشيلوتي تدريب البرازيل بعد رحيله عن ريال مدريد، بينما من المقرر أن يغادر مودريتش النادي بعد كأس العالم للأندية، التي ستقام في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وفي شوط أول مثير، افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 38 مستغلا كرة مرتدة من أوناي ماريرو حارس مرمى سوسيداد الذي تصدى لركلة جزاء لعبها الفرنسي بسهولة.

ودفع أنشيلوتي بالبرازيلي فينيسيوس جونيور في الشوط الثاني، وتناغم بشكل رائع مع مبابي الذي سجل الهدف الثاني.

وأنهى ريال الموسم في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة البطل الذي سيلعب الأحد. ويحتل سوسيداد المركز الـ11 برصيد 46 نقطة.