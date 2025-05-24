صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي ويقترب من تحقيق آخر

تُوج الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، اليوم السبت، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعد أن قاد فريقه لتحقيق لقب البطولة للمرة الثانية منذ انضمامه إليه.

وأصبح صلاح خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بالجائزة مرتين، بعد أن حصل عليها في موسم 2017-2018، لينضم إلى كل من تييري هنري وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش وكيفن دي بروين، الذين سبق لهم الحصول على الجائزة مرتين.

⚽️ 28 goals

🅰️ 18 assists

👑 1 Mo Salah pic.twitter.com/gRiFqS9Jb4 — Premier League (@premierleague) May 24, 2025

وسجل صلاح 28 هدفا، أي أكثر من أي لاعب آخر بخمسة أهداف، كما قدَّم 18 تمريرة حاسمة خلال هذا الموسم، متقدما على أقرب ملاحقيه بست تمريرات حاسمة، وهو قريب من الرقم القياسي التاريخي للموسم الواحد البالغ 20 تمريرة حاسمة، الذي يشترك فيه كل من هنري ودي بروين.

ويقترب صلاح (32 عاما) من الفوز بالحذاء الذهبي مرة أخرى لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، إذ يتقدم بخمسة أهداف على مهاجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيساك قبل المباراة الأخيرة من الموسم غدا الأحد.

سنين عايش في حبك ❤️🎶 pic.twitter.com/INQio4o3lT — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 24, 2025

ولم يشارك أي لاعب في تسجيل وصناعة 46 هدفا في موسم مكون من 38 مباراة. وبإمكان صلاح تحطيم الرقم القياسي البالغ 47 هدفا الذي يحمله آلان شيرر وكول، اللذان حققا هذا الإنجاز في موسم مكون من 42 مباراة، عندما يستضيف ليفربول كريستال بالاس في “أنفيلد”.

وبفضل تقديمه ست تمريرات حاسمة أكثر من أي لاعب آخر، يمكن أن يصبح صلاح أول لاعب يفوز بجوائز الحذاء الذهبي وصانع الألعاب الذهبي ولاعب الموسم خلال موسم واحد.

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب من رابطة نقاد كرة القدم للمرة الثالثة، في وقت سابق من هذا الشهر.

كما يواصل صلاح تحطيم الأرقام القياسية، بعد أن تمكن هذا الموسم من الصعود إلى المركز الثالث في القائمة التاريخية لهدافي ليفربول برصيد 244 هدفا.

وبدأ صلاح الموسم في المركز الحادي عشر لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الممتاز، لكنه قفز إلى المركز الخامس بعد أن سجل 185 هدفا في المسابقة. ويسبقه فقط آلان شيرر (260) ثم هاري كين (213) ثم واين روني (208) ثم كول (187).

وخلال هذا الموسم، أصبح صلاح اللاعب الأجنبي الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزا رقم سيرخيو أغويرو (184) هدفا، كما أنه يحتل الآن المركز الرابع في الترتيب التاريخي لمجموع الأهداف والتمريرات الحاسمة.