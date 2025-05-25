أتلتيكو مدريد يدك جيرونا برباعية في ختام الموسم (فيديو)

برباعية نظيفة في مرمى مضيفة جيرونا، اختتم أتلتيكو مدريد مبارياته بالدوري الإسباني لكرة القدم، معززا بذلك موقعه بالمركز الثالث برصيد 76 نقطة خلف برشلونة (البطل) وريال مدريد (الوصيف)، فيما ظل جيرونا في مركزه السادس عشر مؤقتا، برصيد 41 نقطة.

جاءت الأهداف الأربعة كلها في الشوط الثاني، كان النرويجي ألكسندر سورلوث صاحب نصيب الأسد فيها، حيث أحرز منها ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 68 و90 و93، وكان الهدف الرابع من نصيب الفرنسي في الدقيقة 87.