الإعلان عن نتائج قرعة كأس العرب “قطر 2025” (فيديو)

أجريت مساء اليوم الأحد قرعة بطولة كأس العرب، التي تحتضنها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول القادم. وشملت القرعة الدور التمهيدي ودور المجموعات.

وجاءت القرعة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وبحضور عدد كبير من ممثلي المنتخبات والاتحادات العربية المختلفة، وبمشاركة نجوم سابقين أبرزهم رابح ماجر وأحمد حسن ووائل جمعة ومجيد بوقرة وياسر القحطاني وحسن الهيدوس.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى

قطر – تونس – الفائز من سوريا وجنوب السودان – الفائز من فلسطين وليبيا

المجموعة الثانية

المغرب – السعودية – الفائز من عمان والصومال – الفائز من اليمن وجزر القمر

المجموعة الثالثة

مصر – الأردن – الإمارات – الفائز من الكويت وموريتانيا

المجموعة الرابعة

الجزائر – العراق – الفائز من البحرين وجيبوتي – الفائز من لبنان والسودان

ويتنافس 14 منتخبًا في ملحق خاص للتأهل إلى دور المجموعات، وستخوض الفرق منافسات حاسمة بخروج المغلوب، في الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر في العاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل من هذا الملحق سبعة منتخبات إضافية للانضمام إلى دور المجموعات، والمباريات كالتالي:

عمان – الصومال

جيبوتي – والبحرين

سوريا – جنوب السودان

فلسطين – ليبيا

لبنان – السودان

الكويت – موريتانيا

اليمن – جزر القمر