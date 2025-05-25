باريس سان جيرمان يتوَّج بطلا لكأس فرنسا للمرة الـ16 بفوز سهل على ريمس بثلاثية (فيديو)

حقق باريس سان جيرمان -حامل اللقب- فوزا سهلا بثلاثة أهداف نظيفة على ريمس في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، السبت، ليحسم الثلاثية المحلية للموسم الثاني تواليا، ويستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بطريقة مثالية.

ولم يواجه فريق لويس إنريكي صعوبة كبيرة في التغلب على استاد ريمس المهدد بالهبوط، إذ تقدم بسهولة بنتيجة ثلاثة أهداف في الشوط الأول، عندما سجل برادلي باركولا هدفين في غضون ثلاث دقائق، وأضاف أشرف حكيمي الثالث قبل دقيقتين من انتهاء الشوط الأول.

وهيمن سان جيرمان على مجريات المباراة بعد الاستراحة، وعلى الرغم من أن حامل اللقب لم يتمكن من تسجيل أي هدف آخر، فإن تعزيز رقمه القياسي بالفوز بالبطولة للمرة الـ16 لم يكن موضع شك على استاد فرنسا.

ويهدف سان جيرمان -بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي وكأس السوبر- الآن إلى الظفر بلقبه الأول في دوري الأبطال عندما يواجه إنتر ميلان في ميونيخ، السبت المقبل، ليختتم ما قد يكون أعظم مواسمه على الإطلاق.