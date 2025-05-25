تشيلسي يعود إلى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نوتينغهام فورست (فيديو)

سجل ليفي كولويل لاعب تشيلسي هدفا في الشوط الثاني ليقود فريقه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في ثلاثة مواسم بفوز مثير على نوتنغهام فورست بهدف دون رد في الجولة الأخيرة الحاسمة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واحتل فريق المدرب إنزو ماريسكا المركز الرابع في الترتيب برصيد 69 نقطة في الصراع المزدحم على التأهل للمسابقة الأعرق للأندية في أوروبا، بينما اكتفى فورست، الذي كان يحلم بالتأهل لدوري الأبطال في أحد أفضل مواسمه منذ عقود، بالمركز السابع برصيد 65 نقطة.

ومنح كولويل التقدم لتشيلسي في مباراة قوية على ملعب سيتي جراوند في الدقيقة 50 عندما واجه نيكو وليامز مدافع فورست صعوبة في إبعاد الكرة برأسه ليستغل بيدرو نيتو الموقف ويمرر لمدافع إنجلترا الذي سجل في المرمى الخالي وسط احتفالات جماهير تشيلسي خلف مرمى الحارس ماتز سيلس.

وأهدر كريس وود فرصة التعادل في اللحظات الأخيرة عندما أرسل سيلس كرة رائعة داخل منطقة الجزاء وحاول مهاجم فورست اللحاق بالكرة لكنه سددها فوق العارضة من مدى قريب مما أثار صيحات استهجان من جماهير فورست. ورغم أن الهدف بدا وكأنه صعق فورست، فإن موسمه سيُعتبر ناجحا.

إذ توقع الكثيرون أن يصارع على البقاء مجددا قبل أن يتحول مستوى الفريق الذي كان ضمن المراكز الخمسة الأولى معظم الموسم وكان يحلم بالعودة إلى المسابقة الأعرق للأندية الأوروبية لأول مرة منذ أكثر من 40 عاما.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل، للمرة الأولى منذ موسم 1995-1996، إذ سيشارك في دوري المؤتمر الأوروبي.