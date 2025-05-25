ريال مدريد يعلن عن مدربه الجديد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، تعيين تشابي ألونسو مدربا جديدا للفريق، ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للإيطالي كارلو إنشيلوتي.

ويعود ألونسو إلى ملعب سانتياغو برنابيو حيث قضى 6 مواسم كلاعب وفاز بالعديد من الألقاب.

وقال الريال إن ألونسو وقع على عقد مع النادي مدته 3 مواسم، يبدأ من أول يونيو/حزيران المقبل، ويستمر حتى 30 يونيو/حزيران 2028.

وخاض ألونسو مؤخرا تجربة تدريبية ناجحة مع نادي باير ليفركوزن الألماني استمرت 3 مواسم، وقاد خلالها النادي الألماني للفوز بالدوري والكأس وكأس السوبر الألماني.

ولعب ألونسو مع الريال 236 مباراة رسمية في الفترة ما بين 2009 إلى 2014، وخلال تلك الفترة، فاز بستة ألقاب: هي دوري أبطال أوروبا في لشبونة، وكأس السوبر الأوروبي، ولقب للدوري الإسباني ولقبين لكأس ملك إسبانيا ولقب كأس السوبر الإسباني.

وفاز ألونسو مع المنتخب الإسباني، بلقب كأس العالم في 2010 ولقبين لبطولة أمم أوروبا (يورو2008 و2012)، وخاض 113 مباراة دولية.

وبدأ ألونسو مسيرته التدريبية في أكاديمية الشباب بالريال، وتولى تدريب فريق تحت 14 عاما في موسم 2018/2019 .