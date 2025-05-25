مانشستر سيتي يختتم موسمه بالفوز على فولهام والتأهل لدوري الأبطال (فيديو)

اختتم مانشستر سيتي موسمه المخيب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فولهام، الأحد، بثنائية.

بهذا الفوز، احتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة من 38 مباراة، وهي المرة الأولى التي ينهي فيها الموسم خارج أول مركزين منذ موسم 2016-2017. أما فولهام، فتراجع إلى المركز 12 برصيد 48 نقطة.

وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 21 عندما حول بيرند لينو حارس مرمى فولهام الكرة باتجاه إيلكاي غوندوغان الذي وضعها بطريقة بهلوانية داخل الشباك بعد اصطدامها بالعارضة.

وضاعف سيتي تقدمه عندما ارتكب ساسا لوكيتش خطأ ضد غوندوغان داخل منطقة الجزاء حصل سيتي على إثرها على ركلة جزاء سجلها إرلينج هالاند محرزا هدفه 22 في الدوري هذا الموسم.

وشارك كيفن دي بروين بديلا في الدقائق الخمس الأخيرة في مباراته الأخيرة مع الفريق. وأمضى دي بروين بعض الوقت مع جماهير الفريق بعد صفارة النهاية، وكان العديد منهم يحملون لافتات شكر للبلجيكي على ما قدمه للنادي طوال عقد من الزمن. وتلقى أيضا تحية حارة من جماهير فولهام، نظرا لتأثيره الكبير على الدوري الإنجليزي الممتاز.