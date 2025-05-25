شاهد: أهداف فوز نهضة بركان بالكونفدرالية أمام سيمبا التنزاني

واصل نهضة بركان المغربي إنجازاته الكبيرة في بطولة كأس الكونفدرالية لكرة القدم، بتتويجه اليوم الأحد باللقب الثالث في تاريخه على حساب سيمبا التنزاني.

وتعادل نهضة بركان مع سيمبا على أرضه في مباراة الإياب، وكان البطل المغربي قد فاز في مباراة الذهاب على أرضه بهدفين لهدف، ليتوج بمجموع المباراتين.

نهضة بركان سبق له التتويج بنفس اللقب مرتين من قبل، الأولى عام 2019، والثانية العام الماضي 2024، واليوم أضاف الثلاثية.

وجاءت مباراة اليوم متوسطة من الناحية الفنية، كان الفريق التنزاني هو الأفضل معظم الفترات، ونجح في إحراز هدف مبكر بالدقيقة 17 عن طريق لاعبه جوشوا موتالي، كما ألغى له الحكم في الشوط الثاني هدفا بداعي التسلل.

في المقابل نجح لاعبو نهضة بركان في حماية مرماهم من استقبال المزيد من الأهداف، واعتمدوا في هجومهم على المرتدات التي شكلت الكثير من الخطورة على مرمى أصحاب الأرض، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (9 دقائق)، تمكن المالي من إحراز التعادل، ليقود فريقه إلى منصة التتويج.