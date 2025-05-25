نيوكاسل يخسر أمام إيفرتون.. تعرف على موقفه من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تأهل نيوكاسل يونايتد بصعوبة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا رغم خسارته من ضيفه إيفرتون بهدف وحيد في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، بفضل فوز مانشستر يونايتد على ضيفه أستون فيلا.

واحتل نيوكاسل يونايتد، الذي أنهى انتظارا دام 70 عاما لتحقيق الألقاب المحلية بعد فوزه على ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة في وقت سابق من الموسم، المركز الخامس برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا.

وبعد صفارة النهاية، انتظر لاعبو ومشجعو نيوكاسل بتوتر مع استمرار المباراة الأخرى على ملعب أولد ترافورد، وتسبب تأكيد خسارة أستون فيلا في احتفالات صاخبة مع عزف نشيد دوري أبطال أوروبا للاحتفال بعودة نيوكاسل إلى البطولة القارية.

وهيمن نيوكاسل على المباراة بالكامل لكنه عانى من سوء اللمسة الأخيرة والتمريرات الخاطئة، وتجلت معاناة الفريق في الدقيقة 38 عندما وبخ المدافع فابيان شير زميله جيكوب ميرفي الذي تقدم بالكرة إلى منتصف الملعب قبل أن يفقدها بإهمال.

وحصل صاحب الأرض على فرص للتسجيل لكن التمريرات الأخيرة داخل منطقة الجزاء كانت ضعيفة في أغلب الأحيان، وتعامل جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون بسهولة مع التسديدات التي وصلت له.

وعوقب نيوكاسل على فقدان الكرة في وسط الملعب في الدقيقة 65 عندما لعب فيتالي ميكولينكو تمريرة عرضية نحو كارلوس ألكاراز الذي وضع الكرة بضربة رأس رائعة في الشباك.

واندفع صاحب الأرض للهجوم في وقت متأخر من الشوط الثاني في محاولة لتسجيل هدف التعادل، وسدد برونو جيماريش كرة قوية في الوقت بدل الضائع كادت تسكن الشباك لكن الكرة مرت فوق الزاوية العليا للمرمى.

ودافع إيفرتون بشراسة حتى النهاية ليختتم الموسم في المركز 13 بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة.